Visco ricorda Einaudi, chi governa conosca principi economia

- Chi governa "deve 'conoscere per deliberare'". Ricordando Luigi Einaudi e la sua famosa frase contenuta nelle 'Prediche inutili', il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sottolinea come chiunque sia impegnato nelle istituzioni a cui è affidato il compito di governare l'economia di un paese, deve comprenderne i principi, esser dotato di un sano senso pragmatico, essere consapevole dell'importanza della storia". Il "tema della conoscenza - rileva - è un filo rosso che percorre tutte le dimensioni dell'attività di Einaudi". Il governatore, premettendo di essersi voluto soffermare anche su un questo tema della ricerca nell'attività di Einaudi, rimarca come sia "rilevante anche oggi per qualsiasi banca centrale e, in particolare, per la Banca d'Italia".(ANSA).