Dbrs, rating Italia BBB (high)

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - L'agenzia di rating Dbrs conferma la propria valutazione sull'Italia a 'BBB (High)', con trend stabile.''Il rating è sostenuto da un'economia ampia e diversificata, anche se l'incertezza politica resta elevata'' si legge in una nota di Dbrs, nella quale si precisa che ''nonostante un debito elevato rispetto al pil, stimato al 131,7% nel 2018, il costo implicito del debito pubblico al 2,8% resta vicino al livello più basso degli ultimi trenta anni''.

La conferma del trend stabile riflette l'evitata procedura di infrazione europea e i progressi delle banche nel ridurre i non performing loan. ''La maggiore preoccupazione di Dbrs è nella mancanza di focus del governo sui temi strutturali. I prossimi mesi saranno essenziali per valutare se l'agenda del governo si sposterà dalle radicali promesse elettorali a un programma più conservatore". ''Detto questo, la possibilità di un rimpasto del governo o di elezioni anticipate resta elevata'' aggiunge Dbrs.