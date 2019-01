Borsa:Europa in positivo,avanza energia

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee proseguono in territorio positivo. I listini sono spinti dal comparto dell'energia (+1%) con il prezzo del petrolio stabile a 52,64 dollari per il barile Wti. Gli investitori guardano in modo positivo alle posizioni delle banche centrali ed al confronto tra Usa e Cina sul fronte commerciale. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1529 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In positivo Londra (+0,6%), in attesa che venga definita la vicenda della brexit, Madrid (+0,3%), Parigi (+0,1%) mentre è piatta Francoforte (+0,06%).

In stabile rialzo i titoli legati al petrolio con Polski (+3%), Bp (+1,2%), Shell (+1%) e Total (+0,5%). In ordine sparso il settore dell'auto (-0,2%) dove sono in calo Volkswagen e Renault (-0,5%) e Porsche (-0,2%). In rialzo Peugeot (+0,7%), Fca (+0,4%) e Ferrari (+0,2%).