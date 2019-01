Borsa:Europa giù con timori su crescita

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee peggiorano con i timori per il futuro della crescita dopo i dati negativi sulla produzione industriale nei maggiori Paesi del Vecchio continente. Sui listini pesa il settore automobilistico (-1,7%).

Sullo sfondo restano sempre l'attesa per gli esiti del dialogo tra Usa e Cina sul fronte commerciale e per il dibattito politico sulla Brexit. L'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,1535 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cala dello 0,1%. In rosso Parigi e Francoforte (-0,5%), Milano (-0,2%) e Londra (-0,1%). In controtendenza Madrid (+0,3%).

A Piazza Affari le banche restano deboli con Banco Bpm (-2,8%), Ubi (-2,2%), Bper (-1,9%), Mps (-1,6%) e Intesa (-0,9%). In positivo Unicredit (+0,4%), dopo le indiscrezioni sull'ipotesi che potrebbe essere il partner per Carige se ci sarà una 'dote' statale. In fondo al listino Brembo (-4%) e Ferragamo (-1,8%). In positivo Unipol e Campari (+2%), e Tim (+1,2%), quest'ultima dopo il pressing di Vivendi sul cda.