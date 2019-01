Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Borse asiatiche in rialzo in scia con la progressione degli indici azionari Usa e con i segnali di ripresa dei consumi nella prima economia mondiale. Gli investitori hanno anche reagito positivamente alle affermazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, secondo il quale la banca centrale potrebbe sospendere gli aumenti dei tassi d'interesse se l'economia statunitense si indebolisse.

Tokyo archivia la seduta in rialzo con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,97%. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, trattando a 108,30 e sulla moneta unica 124,80. In positivo anche Shanghai (+0,66%), Shenzhen (+0,67%), Hong Kong (+0,41%), Seul (+0,6%). In controtendenza Mumbai che cede lo 0,44%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale di Spagna e Italia e Uk, il Pil del Regno Unito e l'inflazione negli Stati Uniti.