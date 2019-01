Petrolio: ripiega a 51,50 dollari

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Dopo la fiammata di ieri sull'onda dell'ottimismo per la linea sui tagli della produzione dell'Opec, le trattative sul commercio Usa Cina e la 'pazienza' annunciata dalla Fed sui tassi, tornano a scendere le quotazioni del petrolio. Sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio cedono 86 centesimi a 51,50 dollari al barile. Scende anche il Brent che perde 57 centesimi a 60,87 dollari al barile.