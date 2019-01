Fca: sprint in apertura Borsa (+2,8%)

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Apertura brillante per Fca in Piazza Affari. Il titolo segna un rialzo del 2,8% a 13,71 euro per effetto delle misure stimolo previste in Cina per dare una scosa al mercato dell'auto. Bene anche Ferrari (+2%) e, in Europa, Renault (+3,9%), il produttore di componenti Valeo (+3%) e Peugeot (+1,53%).