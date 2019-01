E-commerce fa volare affitti logistica

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - L'e-commerce ha fatto volare nel 2018 le locazioni degli immobili per la logistica. Emerge dall'ultima analisi del Borsino Immobiliare del settore di World Capital, secondo cui il mercato italiano è in ripresa. Cresce soprattutto la locazione di immobili nuovi: +8% a Napoli (con canoni d'affitto massimi per 52 euro/mq/anno) seguita dal +6% di Milano (canone massimo di 56 euro/mq/anno) e Bologna (canone massimo di 55 euro/mq/anno). Cresce a livello nazionale più del 50% la superficie logistica di nuova costruzione. La domanda di spazi di ultima generazione fa infatti aumentare anche il numero di strutture costruite su misura, cosiddette 'build-to-suit'.

"Tra le diverse richieste di capannoni di ultima generazione - ha detto Lucia Dattola, per World Capital - la maggioranza è attribuibile ai corrieri, spesso alla ricerca di immobili con un taglio specifico, generalmente di 3.000-5.000 metri quadrati, a ridosso delle città e con layout specifici".