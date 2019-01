Borsa: Milano sale (+1%) con Fca ed Stm

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Piazza Affari si conferma positiva con un rialzo dell'1% dell'indice Ftse Mib, spinta da Fca (+3,1%), favorita dalle misure stimolo previste in Cina per smuovere il mercato dell'auto. Ne traggono vantaggio anche Ferrari (+2,95%), Brembo (+2,55%) e Pininfarina (+2,86%). Sprint di Astaldi (+9%), su indiscrezioni di un via libera del Tribunale di Roma al finanziamento da 75 milioni di euro, più altri 125 milioni attesi, da parte di Fortress, riportate dal Sole 24 Ore. Più cauta Salini Impregilo (+0,83%), interessata alla partita. Acquisti su Amplifon (+2,43%), in evidenza già nella vigilia, dopo la raccomandazione 'neutral' di Intermonte.

In luce Stm (+2,63%), nonostante il rallentamento previsto dagli analisti sulla produzione di iPhone da parte di Apple. Segno meno per Recordati (-0,8%) e Tim (-0,75%), nel paniere principale, mentre tra i titoli a minor capitalizzazione Fincantieri (-6,29%) sconta il faro acceso dall'Ue per l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique.