Borsa: Asia positiva, Tokyo +1,1%

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Terzo rialzo consecutivo per le principali borse di Asia e Pacifico, sulla scia dell'ottimismo per il dialogo tra Usa e Cina per trovare una soluzione alla guerra sui dazi. In crescita Tokyo (+1,1%), Shanghai (+0,71%), Seul (+1,95%) e Sidney (+0,98%), insieme a Hong Kong +2,04%) e Mumbai (+0,43%), ancora in fase di contrattazioni. In rialzo i futures sull'Europa, dopo la bilancia commerciale di novembre in Germania al di sopra delle stime ed in vista del tasso di disoccupazione delol'Ue di novembre, previsto in linea con il mese precedente. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste settimanali di mutui e i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Sulla piazza di Tokyo hanno corso Panasonic (+3,21%) e Mitsubishi Heavy (+3,11%). Positiva Mitsubishi Motor (+1,91%), controllata da Nissan (+0,36%), il cui nuovo A.d Hiroto Saikawa, successore di Carlos Ghosn, ha annunciato di voler valutare la necessità di eventuali cambiamenti nell'alleanza strategica con Renault.