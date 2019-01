Toninelli: 'Mai bloccato opere, unica congelata la Tav'. No alle trivelle

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Il sottoscritto, il M5s e il Governo tutto non ha mai bloccato alcuna opera. Un esempio è il Terzo Valico dei Giovi, un'opera che parte da Genova e che non è mai stata bloccata: infatti dopo l'analisi costi-benefici, che è stata fatta in pochi mesi, l'abbiamo fatto, anzi lo faremo meglio". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo a 'DataRoom' di Milena Gabanelli su CorriereTv. A proposito del Terzo Valico, in particolare, il ministro ha puntualizzato che "è vero che si è posticipato il lotto 5, ma non che sono stati bloccati i lavori.

Maestranze, geometri, ingegneri, ecc. hanno sempre continuato a lavorare".

"Non stiamo fermando o bloccando opere", dice il ministro, ricordando che "l'unica che stiamo congelando è il Tav Torino-Lione, anche perché è un'opera che costa più di 20 miliardi. Nei prossimi giorni arriverà l'analisi costi-benefici e chiuderemo anche questo dossier. Tutti gli altri stanno andando avanti".

Quanto al tunnel del Brennero, per Toninelli, "non si può chiudere: bisogna farlo meglio. Sta arrivando l'analisi costi-benefici", ha aggiunto Toninelli. "Fraccaro fa benissimo a contestare un'opera che non è stata condivisa con i territori e che poteva essere meno cara", ha aggiunto il ministro in merito alla posizione del ministro dei rapporti per il parlamento che mesi fa ha detto che i lavori per l'opera si devono bloccare.

"Sulle trivelle - prosegue il ministro - i vari Renzi e quant'altri sono vergognosi per quello che han fatto. Noi quelle autorizzazioni non le daremo. Perché trivellare per cercare fossili significa tornare al Medioevo e noi abbiamo scritto nel contratto di programma cose diverse". Su quelle appena firmate, Toninelli ha ricordato le parole di Di Maio, e poi ha aggiunto: "Ora viene la parte politica con il ministro Costa e vedrete di che pasta siamo fatti".