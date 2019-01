Borsa:Milano chiude in rialzo,giù banche

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - La Borsa di Milano (+0,2%) conclude le contrattazioni in rialzo ma riduce i guadagni nel finale di seduta. Piazza Affari, ultima tra i listini europei, è stata appesantita dalle banche, all'indomani delle decisioni del consiglio dei ministri su Carige. In rialzo lo spread tra Btp e Bund che chiude a 273 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,95%.

In rosso le principali banche tra cui Bper (-2,2%), Ubi (-1,9%), Banco Bpm (-1,8%), Unicredit (-1,6%) e Intesa (-1,1%).

Svetta Amplifon (+5,4%) e si mette in mostra Fineco (+4,2%), quest'ultima dopo i dati positivi sulla raccolta. Bene le auto con Ferrari (+3%), Fca (+1,1%) e Cnh (+0,1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Tenaris (+0,55%) e Saipem (+0,5%), in rosso Eni (-0,6%).

In rialzo Snam (+0,7%), con l'upgrade di Exane Bnp Paribas da neutral a outperform ed il raggiungimento del primato nella classifica di Kepler su utility regolate italiane. Ritocca i massimi Garofalo Health care (+1,1%) con le recenti acquisizioni.