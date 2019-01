Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Le Borse europee a metà giornata si confermano in positivo con Parigi in evidenza (+1,2%). Bene anche Londra (+0,89%) e Francoforte (+0,72%) nonostante la gelata sulla produzione industriale tedesca, che a novembre ha segnato un calo dell'1,9% contro attese per un rialzo dello 0,3%. Riprende poi quota anche Milano (+0,7%) con il Ftse Mib che torna sopra i 19mila punti. Acquisti in particolare sull'immobiliare, industriali e informatica. Gli investitori guardano ai negoziati sul commercio in corso tra Stati Uniti e Cina. L'euro è sempre stabile con la moneta unica che viaggia a 1,1449 sul dollaro. Lo spread tra btp e bund è piatto a 267 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,91%. A Piazza Affari prosegue la corsa di Prysmian (+3,13%) con Goldman che l'ha promossa a 'Buy'. Sugli stessi livelli Atlantia (+3,47%). Ed è sempre sotto pressione Italgas (-1,92%) tagliata ad hold da Kepler Cheuvreux. Male anche Bper (-2%) e fuori dal paniere principale Cucinelli (-9,3%).