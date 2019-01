Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Le Borse europee chiudono in netto rialzo e festeggiano il dialogo tra Usa e Cina sul tema dei dazi. I listini, archiviati ormai i timori per un futuro rallentamento della crescita globale, non hanno risentito del calo a dicembre dell'indice che misura la fiducia e le prospettive economiche dell'Eurozona. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1440 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,88%. Avanzano Parigi (+1,15%), Madrid (+0,81%), Londra (+0,74%), Francoforte (+0,52).