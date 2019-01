Carige, governo in campo. Al Cdm decreto per tutela del risparmio

Si muove il governo su Carige.

L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri, durato una decina di minuti, con all'ordine del giorno un decreto legge con "disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", misure che - secondo alcune fonti - punterebbero a dare un supporto all'itsituto ligure commissariato dalla Bce.

Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un intervento della Sga, l'ex 'bad bank' del Banco di Napoli detenuta dal Tesoro, per rilevare una quota anche molto consistente di crediti deteriorati. Si parla in particolare di circa 2,5 miliardi di vecchi incagli, tecnicamente definiti crediti Utp.

La Sga potrebbe così facilitare il percorso di risanamento e, in prospettiva, un'aggregazione dell'istituto.

La mossa punta poi a tranquillizzare i mercati, i correntisti e il sistema, oltre a far decidere l'azionista Malacalza a dare il via libera all'aumento di capitale da lui bloccato. Con l'imprenditore ci sarebbe stati anche dei contatti diretti negli ultimi giorni.

La convocazione del Cdm, che al di la delle decisioni che saranno prese servirà al ministro dell'Economia Giovanni Tria a fare anche il punto sulle prospettive future dell'istituto, arriva dopo una serie di incontri tenuti in giornata a Roma dai commissari al Mef e con il Fitd. Questo aveva avvisato come vi fossero "difficoltà oggettive" per la revisione del bond da 320 milioni che tiene a galla Carige che però, con un tasso di interesse compreso tra il 13 e il 16%, è troppo caro per le casse della banca.