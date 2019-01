Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Le Borse europee chiudono in calo.

Gli investitori sembrano aver archiviato l'euforia per la ripresa del dialogo tra Usa e Cina e sui dazi ed ora temono per il futuro della crescita globale. L'impennata del prezzo del petrolio a 49,42 dollari al barile (+3,04%) ha spinto i titoli del comparto energetico che nel finale di seduta hanno azzerato le perdite iniziali. Sul fronte dei cambi l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1466 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,15%. In rosso Londra (-0,39%), Parigi (-0,38%), Francoforte (-0,18%) mentre è in controtendenza Madrid (+0,44%).