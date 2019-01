Borsa: Europa apre in rialzo

Avvio di seduta positivo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,43% a 10.814 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,42% a 4.757 punti mentre a Londra il Ftse 100 segna un rialzo dello 0,21% a 6.851 punti.

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,45% a 18.917 euro.

Le Borse asiatiche raccolgono il testimone da Wall Street e corrono in scia alla ripresa dei negoziati tra Cina e Usa, alle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, e alle misure di stimolo adottate da Pechino, che ha ridotto le riserve obbligatorie delle banche. Tokyo è salita del 2,44%, Seul dell'1,34%, Sydney dell'1,14%, Shenzhen dell'1,71% e Shanghai dello 0,72% mentre Hong Kong scambia in rialzo dello 0,65%. Venerdì Powell ha assicurato che ascolterà attentamente i mercati, scossi la scorsa settimana dal taglio delle stime di Apple, e che la Fed sarà "paziente" e "flessibile" nella politica monetaria. Il dollaro è scivolato ai minimi da due mesi sulle le principali valute, scambiando a 1,1414 sull'euro. Positivi anche i future sull'Europa e su Wall Street in una giornata che, dopo il dato deludente sugli ordini di fabbrica tedeschi, attende l'indice di fiducia degli investitori e le vendite al dettaglio dell'Eurozona e gli ordini di fabbrica e l'indice Ism non manifatturiero negli Usa.