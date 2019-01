Carige: via incontri sindacati e Tesoro

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Al via per Carige il round di incontri istituzionali dei commissari chiamati a gestire la banca e a trovare una soluzione per il rafforzamento patrimoniale: la settimana prossima vedranno i sindacati, poi i vertici del Fondo Interbancario (Fitd) per il bond subordinato da 320 milioni e i vertici del ministero dell'Economia.

Per Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener si tratta dei primi incontri in vista della stesura del piano industriale e quello con le dirette controparti governative è soprattutto di protocollo istituzionale, tanto che potrebbero in questo caso venir affiancati dai rappresentanti del Comitato di sorveglianza. L'appuntamento già fissato è martedì con i sindacati, quello più difficile quello con il Fondo interbancario, che molto difficilmente potrà rivedere le condizioni del bond.

Intanto prosegue il confronto a distanza con il gruppo Malacalza, l'azionista di maggioranza che ha per ora bloccato l'aumento di capitale.