Boccia, Rdc non disincentivi lavoro

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Nel provvedimento del Governo sull'introduzione del reddito di cittadinanza ci sono "criticità". Lo afferma il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia nell'Intervista a Maria Latella su SkyTg24.

"Non deve essere un disincentivo al lavoro - ha detto - i cinque mesi al'azienda che assume un beneficiario del reddito sono marginali. Deve aiutare le fasce di povertà ma non deve essere un elemento che disincentiva la ricerca di lavoro". Alla domanda se metà della spesa rischia di andare a chi lavora in nero ha risposto "in teoria sì".