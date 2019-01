Fisco: molte novità nel 730, da bonus verde a sconto bus

Anno nuovo, nuovo 730. L'Agenzia delle Entrate ha tolto il velo sulla bozza del nuovo modello di dichiarazione 'semplificato', spesso usato anche nella formula precompilata, pubblicando su proprio sito il modello e le istruzioni che quest'anno prevedono alcune novità di impatto ''popolare''.



Debuttano il bonus giardini, previsto dalla passata legge di Bilancio per la sistemazione delle aree verdi private e condominiali, e la detrazione per le polizze assicurative contro le calamità. Torna completamente rivisto, poi, lo sconto per gli abbonamenti di bus e treni. Tra le novità normative dell'anno imposta 2018, ci sono poi le detrazioni in favore dei figli affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) e le agevolazioni previste per le donazioni in favore di organizzazioni e società di mutuo soccorso del terzo settore.