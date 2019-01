Cambi:euro poco mosso a 1,139

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Avvio senza scossoni per le quotazioni dell'euro che viene scambiato a 1,139 dollari (-0,01%). In Asia lo yen perde quota a 108,3 (-0,6%) sul dollaro con gli investitori che guardano ai colloqui fra Cina e Usa per riannodare il dialogo sulle misure commerciali e alle possibili mosse delle autorità del Giappone, che si riuniscono oggi dopo la pausa delle festività, per smorzare la forza della valuta.