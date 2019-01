Borsa: Milano cresce (+1,3%) con Saipem

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Piazza Affari continua a crescere, in scia alle Borse europee, e guadagna l'1,3% a 18.468 punti, guidata da petroliferi e banche. Fra i titoli più comprati ci sono Saipem (+3,3%) ed Eni (+2%), oltre ad Ubi (+2,5%) e Unicredit (+2,2%). Chiudono il listino Amplifon, unico titolo in rosso (-0,1%), e Terna, che è sulla parità. I mercati rimbalzano quindi dopo la giornata di ribassi di ieri, legata al taglio di previsioni di ricavi della Apple. A spingere gli investitori la notizia di una visita a Pechino, lunedì e martedì, di una delegazione americana per discutere di dazi. Dopo aver aperto in calo a 267 punti, lo spread è sceso ancora ed è a 264 punti.

L'euro è scambiato a 1,14 dollari.