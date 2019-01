Bene Borse Europa con dialogo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Dopo il crollo di ieri, legato al taglio delle stime dei ricavi di Apple, le Borse mondiali rimbalzano. Anche i listini del Vecchio Continente sono tutti in netta crescita. Londra e Parigi guadagnano l'1%, Francoforte l'1,43%, Madrid l'1,4% e Milano l',1,9%. L'inversione di tendenza è legata alla notizia di un incontro a Pechino, lunedì, fra rappresentanti di Stati Uniti e Cina per discutere di dazi.

Lo spread è in lieve rialzo, 268 punti contro i 267 in apertura, mentre l'euro è ancora scambiato a 1,14 dollari. I futures indicano apertura in crescita per Wall Street. In Piazza Affari corre Saipem (+4,6%). Acquisti sulle banche, con Unicredit che sale del 3,8%, Mediobanca del 3,6%, Intesa del 3,6% e Ubi del 3,2%. In coda al listino Juventus cede l'1,3%.