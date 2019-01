Stm: crolla in Borsa con Apple

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Pessima giornata per Stmicroelectronics in Borsa in scia a Apple: il gruppo dei semiconduttori ha chiuso in Piazza Affari con un calo finale dell'11,6% a 10,72 euro. Male tutto il settore in Europa: la società svizzera Ams cede a Zurigo oltre il 20%, male a Francoforte Dialog Seminductor (-10%) e anche il grosso gruppo Infineon, che segna un ribasso del 4,6%.