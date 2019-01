Migliora il fabbisogno, in 2018 a 45 mld

Il 2018 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale pari a 45.525 milioni, registrando un calo di circa 6.600 milioni rispetto all'anno precedente (52.159 milioni). Lo comunica il Mef, ricordando che il dato del 2017 è stato influenzato dai 10.200 milioni erogati per il salvataggio delle banche e la tutela dei risparmiatori. Al contempo erano stati incassati circa 1.200 milioni dal Fondo di solidarietà UE come contributo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma. Nel solo mese di dicembre 2018 il saldo del settore statale si è invece attestato su un avanzo di 12.200 milioni, in diminuzione di circa 3.800 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (15.962 milioni).