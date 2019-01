Soffrono le Borse, Carige nella stretta della Bce

I mercati azionari europei restano mediamente deboli, anche se si muovono in ordine sparso e rimangono al di sopra dei minimi della seduta: avvicinandosi a metà giornata Parigi e Milano sono le Borse peggiori con un calo dell'1,4%, seguite da Madrid (-1,3%), Londra (-0,8%) e Francoforte (-0,2%), con quest'ultima che cerca di avvicinarsi alla parità. Pesano sempre i timori sulla crescita internazionale e il calo delle materie prime, mentre nel primo giorno formalmente senza Qe della Bce i titoli di Stato si muovono tranquilli con lo spread dell'Italia verso la Germania a quota 253. In Piazza Affari sempre vendite su Ubi e Bper (-4%), Fca e Exor (-3%), mentre tengono le utilities e la Juventus sale di tre punti percentuali.



Carige: Consob sospende trattazione titoli - La Consob ha disposto "la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni". La sospensione dalle negoziazioni "non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Carige", specifica la Commissione di controllo sulla Borsa.



Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l'a.d Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. Le autorità di vigilanza, secondo quanto apprende l'ANSA, dovrebbero procedere alla nomina di una terna di commissari, tra cui lo stesso Modiano e Innocenzi, a cui affidare la messa in sicurezza della banca, scossa dal no della famiglia Malacalza all'aumento di capitale.



Banca Carige conferma che è stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. Lo si legge in un comunicato dell'istituto, nel quale si specifica che i commissari sono Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti. La banca sottolinea come sia "garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti".



Carige spiega che "in continuità con la strategia in atto verranno proseguite da parte di Innocenzi, Modiano e Lener le attività di: rafforzamento patrimoniale; rilancio commerciale attraverso recupero delle quote di mercato nei segmenti core; derisking attraverso la riduzione dei Non Performing Loan; ricerca di possibili 'business combination'". "Questi elementi troveranno una sintesi nel piano industriale la cui predisposizione è già in corso. Tra i primi atti della rinnovata gestione dell'istituto - si legge nei comunicati della banca - ci sarà anche l'avvio di riflessioni con lo schema volontario di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi per rivalutare l'operazione alla luce del nuovo quadro venutosi a creare e al fine di consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'istituto".



L'amministrazione straordinaria "semplificherà e rafforzerà la governance di Carige e di conseguenza l'esecuzione della strategia in un quadro di sana e prudente gestione". Lo afferma il commissario ed ex presidente di Carige, Pietro Modiano, in una nota.