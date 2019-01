Borsa: Europa gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee girano in positivo in vista della chiusura della seduta. Piazza Affari (+0,4%) guida i listini del Vecchio continente con la Juve (+9%) che svetta in cima al listino principale.

Resta in rosso l'indice d'area stoxx 600 che cede lo 0,1%. In positivo Francoforte e Madrid (+0,1%), piatta Londra (+0,04%) mentre è in calo Parigi (-0,9%). Si riducono le perdite tra i titoli del comparto finanziario (-0,2%) mentre passa in rialzo il settore dell'energia (+1,2%), dopo che il petrolio ha invertito la rotta a New York e le quotazioni sono avanzate del 2,84% a 46,70 dollari al barile.