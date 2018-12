Borsa, Europa sale con Trump su dazi

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Borse europee in rialzo, in scia ai listini asiatici e in vista dell'apertura di Wall Street nell'ultima seduta di un 2018 nero per i mercati finanziari. A dare smalto alle Borse, in una giornata di chiusura per molte piazze, di scambi sottili e contrattazioni ridotte, sono state le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che sabato, dopo una telefonata con il suo omologo cinese Xi Jinping, ha parlato di "grandi progressi" in direzione di un accordo commerciale con la Cina.

Madrid avanza dell'1%, Parigi dello 0,94% e Londra dello 0,25% mentre sono chiuse Francoforte e Milano. I future sull'S&P 500 di New York salgono dello 0,7%. Bene anche il petrolio, con il wti in rialzo a 45,8 dollari e il brent a 53,95.

I progressi di oggi non eviteranno all'indice paneuropeo Stoxx 600 di chiudere l'anno in calo di circa il 13%, segnando la peggior performance dal 2008 mentre il 2019 si preannuncia disseminato di rischi, dalla guerra commerciale alla Brexit, fino al rallentamento dell'economia globale.