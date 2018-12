Pieno asta Btp 5-10 anni, tassi in calo

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,25 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni con rendimenti in calo. Il tasso sul titolo a cinque anni è sceso all'1,79% dal 2,35% del collocamento di novembre. Il rendimento sul Btp decennale con scadenza dicembre 2028 è calato al 2,7% dal 3,24% di un mese fa e quello sul Btp febbraio 2028 al 2,5% dal 2,7% precedente. La domanda per i titoli a 5 anni è stabile a 1,34 e quella per i titoli a 10 anni è aumentata a 1,53 da 1,41. Venduti anche Ccteu per 750 milioni di euro al tasso dell'1,81.