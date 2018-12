Comital-Lamalù, cassa per 125 lavoratori

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Si chiude con la conferma della cassa integrazione dal primo gennaio la lunga attesa dei lavoratori della Comital-Lamalù di Volpiano. Dopo la chiusura delle due aziende gemelle, sono rimasti senza lavoro 125 dipendenti. "Ora la procedura consente loro, per un anno, di avere un sostegno al reddito oltre ai versamenti contributivi - dicono i sindacati - un risultato ottenuto grazie ad una lunga mobilitazione sindacale che dovrà proseguire sia per accelerare il pagamento della cassa stessa che per sostenere la ricerca di imprenditori disponibili ad acquisire attività e lavoratori".

"Mi ero impegnato a mettere in atto tutte le procedure per evitare il licenziamento - ricorda il vicepremier Di Maio - Quella promessa viene mantenuta grazie a una norma, cancellata dal job acts, che abbiamo reintrodotto. E' il primo passo per avviare la reindustrializzazione di un sito produttivo che ha enormi potenzialità. Ricostruiamo con lavoro e quotidiano impegno il tessuto sociale nel nostro Paese".