Borsa: Asia chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - La maggior parte dei mercati azionari asiatici ha guadagnato mentre Tokyo ha perso dopo l'altalena di Wall Street alla fine di una settimana turbolenta e all'insegna della volatilità sulle Borse Mondiali. L'immagine dell'Asia è dunque contrastata in quello che per diverse piazze è l'ultimo giorno di scambi dell'anno. Se infatti Tokyo ha chiuso in leggero negativo (Topix -0,5% e Nikkei -0,31%), Hong Kong è in positivo (+0,67%), come Shanghai e Shenzhen che hanno chiuso in rialzo (+0,44% e +0,29%). Guadagni anche sul Kospi coreano (+0,62%), sulla Borsa di Mumbai (+0,91%) e su Sydney (+1%). Tra gli avvenimento tenuti d'occhio oggi dai mercati l'approdo a Montecitorio della Manovra, l'asta dei Btp, mentre a livello globale nel pomeriggio sono attesi i dati Usa sulle scorte di greggio.