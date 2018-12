Natale: pagamenti digitali +26%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - I pagamenti fatti con carte di debito, credito o prepagate gestite da Sia nella settimana di Natale sono stati 92 milioni, in crescita del 26% sull'anno scorso. L'84% delle transizioni è stato fatto in negozi tradizionali (+32,8% sul 2017). Invariato invece il volume degli acquisti online (15 milioni). Complessivamente, dal primo al 24 dicembre le operazioni con carte sono crescite di quasi un quarto. Un pagamento su cinque ha riguardato siti di e-commerce, per un totale di 55 milioni di transazioni (+7,8% rispetto sul 2017). Anche in questo periodo è staro più evidente l'aumento dei pagamenti nei negozi tradizionali (+29,7%). Il giorno del picco di shopping con carte è stato sabato scorso: 15,6 milioni di operazioni (13,6 milioni nei negozi fisici, circa 2 milioni online).