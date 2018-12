Borsa: Milano giù con Saipem e Tim

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Piazza Affari si conferma debole a metà seduta (Ftse Mib -1,4%) penalizzata da Saipem (-3%), con il greggio in calo a 45,4 dollari, che frena parzialmente anche Eni (-0,9%). Sotto pressione Tim (-3,24%), Ferrari (-3,22%), da cui lo scorso novembre è uscito il fondo Hartford Growth, ed Fca (-2,94%). Segno meno per Enel (-2,16%) e Terna (-1,95%), mentre Carige (-6,25% a 0,15 centesimi) dimezza il calo dopo il mancato aumento di capitale all'assemblea di sabato scorso. Sprint della Juventus (+3,91%), inserita da oggi insieme ad Amplifon (+3,13%) nell'indice Ftse Mib, da cui sono uscite Mediolanum (-3,92%) e Mediaset, invariata. Il calo dello Spread Btp/Bund a 257,3 punti non allenta la tensione su Mps (-3,7%), Bper (-2%) e Unicredit (-1%). Riducono invece il calo Intesa (-0,31%) e Banco Bpm (-1%), mentre Ubi (+0,33%) gira in positivo. In rialzo anche Recordati e Ferragamo (+1,7% entrambe), Stefanel (+6%) e Tiscali (+1,5%). Giù Astaldi (-5,6%) ed Erg (-6,3%).