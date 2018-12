Borsa: Milano -1,81%, precipita Carige

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - La Borsa di Milano chiude in calo dell'1,81% a 18.064 punti, in linea con le piazze europee trascinate al ribasso da Wall Street. Il Ftse Mib tocca così il minimo dell'anno. L'indice non scendeva a questi livelli dal dicembre 2016. Tracolla Carige (-18,75%) dopo lo stop all'aumento di capitale arrivato prima della paura natalizia.

Vendite anche su Mps (-3,54%). In flessione tutto il comparto dell'auto: Fca (-3,86%), Brembo (-3,55%), Ferrari (-2,97%). Male anche Tim (-3,68%). Il calo del prezzo del greggio incide sui titoli di utilities ed energia: Snam (-3,6%), Saipem (-3,31%), Terna (-2,88%), Enel (-2,66%), Italgas (-2,47%), A2a (-2,31%) ed Eni (-1,84%). Nel giorno dell'addio al Ftse Mib soffre Mediolanum (-4,98%) e contiene le perdite Mediaset (-1,1%). Buon risultato delle matricole Amplifon (+3,2%) e Juventus (+1,14%).

Bene Recordati (+2,34%), Ferragamo (+1,56%) e Stefanel (+4,92%).