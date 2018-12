Borsa: Europa contrastata, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Borse europee contrastate a pochi minuti dalla diffusione del Bollettino Economico della Bce. I listini continentali traggono vantaggio solo in parte dal rally di Wall Street della vigilia, che ha favorito invece Tokyo e altre borse orientali. Parigi guadagna l'1%, Madrid lo 0,46%, mentre Milano (-0,4%) e Francoforte (-0,1%) non arrivano alla parità. Negativi i futures su Wall Street in attesa delle richieste settimanali di mutui e della fiducia dei consumatori in dicembre, prevista in calo rispetto al dato precedente.

Deboli i telefonici Bt (-1,97%), Tim (-1,3%) e Telenor (-1%), positivi i bancari Bankia (+2,52%), Sabadell (+2,37%) ed Rbs (+2,18%), contrastati gli automobilistici, con Peugeot (+2,39%) e Renault (+1,79%) in vantaggio su Ferrari (-1,63%) e Volkswagen (-0,81%).