Borsa: Asia su di giri, Tokyo +3,88%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Il rally di Santo Stefano di Wall Street, salita di quasi il 5%, come non avveniva dal 2009, ha spinto oggi i listini di Asia e Pacifico a partire da Tokyo +3,88%. Bene anche Sidney (+1,88%) e Taiwan (+1,72%), cauta Seul (+0,02%), negativa invece Shanghai (-0,61%). Ancora aperte Hong Kong-0,38%) e Muimbai (+0,69%). Positivi i futures sull'Europa a differenza di quelli su Wall Street, in attesa del Bollettino Economico della Bce, previsto alle 10, e della fiducia dei consumatori Usa, prevista in calo, in arrivo alle 16, dopo le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Sulla piazza di Tokyo, complica anche l'indebolimento dello yen sul dollaro, hanno corso i titoli dei grandi esportatori da Mitsubishi Moto (+6,28%) a Sony (+5,51%), Panasonic (+5,45%), Sumitomo (+4,91%) e Toyota (+4,38%). In luce i bancari Nomura (+4,32%) e Sumitomo Mitsui (+3,67%).