Assogestioni: raccolta novembre -4 mld

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Novembre in flessione per 4 miliardi per il risparmio gestito, complici le condizioni di incertezza sui mercati. Il saldo della raccolta netta da inizio anno, secondo la mappa mensile di Assogestioni, si mantiene positivo per circa 9 miliardi. Segnano deflussi le gestioni collettive (-3,3 miliardi ) e le gestioni di portafoglio (-757 milioni). Tra i fondi aperti, le sottoscrizioni si sono indirizzate verso i monetari (+580 milioni) e i bilanciati (+122 milioni).

Il patrimonio gestito si mantiene stabile a 2.021 miliardi di euro. Il 51% degli asset è investito nelle gestioni collettive (1.024 miliardi), il restante 49% è impiegato nei mandati (997 miliardi).