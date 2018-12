Pensioni: decreto il 10-12 gennaio

Il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio.

Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le norme sull'accesso alla pensione con la cosiddetta Quota 100, sul blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita per le pensioni anticipate, sulla proroga dell'Ape sociale e sull'opzione donna. Non sarà nel testo invece l'abbassamento dal 2,8 a 2 volte il trattamento minimo della soglia per l'accesso alla pensione anticipata nel regime contributivo.

Nel decreto sulla previdenza che il Governo sta mettendo a punto - secondo quanto si apprende da fonti vicino al dossier - dovrebbe essere inserita anche una norma sul ritorno del consiglio di amministrazione per l'Inps e l'Inail. In attesa della riforma della governance degli enti quindi si abolirebbe la norma sul presidente unico tornando a un sistema più collegiale.