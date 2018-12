Borsa:Europa chiude debole,Parigi -1,45%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Chiusura anticipata per le poche borse Europee aperte alla vigilia di Natale. Parigi ha lasciato sul campo l'1,45% 4.626 punti, Londra lo 0,52% a 6.685 punti e Madrid lo 0,89% a 8.480 punti. Chiuse Milano, Francoforte e Zurigo insieme alla gran parte dei listini continentali. Seduta breve anche per Wall Street, i cui futures sono in calo in vista di un rallentamento dell'indice della Fed di Chicago sull'attività economica Usa. Difficoltà per il lusso e la grande distribuzione da Lvmh (-3,27%) a Kering (-2,3%), da Sainsbury (-2,26%) a Tesco (-1,94%), in vista in un calo dei consumi nel 2019. Il previsto ulteriore calo di vendite di auto ha penalizzato Peugeot (-2,34%) e in parte Renault (-0,44%). Sotto pressione a Londra la multiutility Severn Trent (-2,94%) e il colosso delle crociere Carnival (-3,23%). Deboli in campo telefonico Bt (-2,25%) insieme a Telefonica (-1,42%). Giù i bancari Sabadell (-2,55%), SocGen (-1,71%), Credit Agricole (-1,56%) ed Hsbc (-1,07%).