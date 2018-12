Borsa: Europa debole, Parigi -0,9%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Prosegue in calo la seduta delle poche borse europee attive oggi, vigilia di Natale. Parigi (-0,98%) è la peggiore dietro a Londra (-0,64%) e Madrid (-0,58%). Aperte anche Amsterdam (-0,69%), Bruxelles (-0,47%), Lisbona (-0,53%) e Dublino (+0,2%). Per quasi tutte oggi la chiusura è anticipata alle 14, mentre Londra e Dublino si fermano alle 12.30. Si mantengono positivi i futures su Wall Street, attiva anch'essa per metà seduta, in attesa dell'indice della Fed di Chicago sull'attività economica americana, previsto in rallentamento. Soffrono tutti i comparti ad eccezione di quello dei semiconduttori, con Micro Focus in rialzo del 2,3% a Londra, dove cedono la multiutility Severn Trent (-2,35%), il colosso delle crociere Carnival (-2,06%), Bt (-2,39%), Glaxosmithklyne (-1,37%) e il minerario Anglo American (-1,78%).

A Parigi scivola Peugeot (-1,24%), azzera il calo Renault e arretrano Bnp (-1,37%) e Airbus (-1,68%). Debole a Madrid Telefonica (-1,4%).