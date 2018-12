Natale: 112 euro a famiglia per il cibo

Corsa all'acquisto di doni e gastronomia nell'ultimo weekend prima di Natale. Saranno circa 6,3 milioni infatti gli italiani che - secondo una indagine Confesercenti-Swg - tra oggi, domani e lunedì affolleranno strade e negozi per trovare gli ultimi regali da mettere sotto l'albero o le leccornie da mettere in tavola per la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale. Un rush finale di clienti che dovrebbe valere circa 3,8 miliardi di euro di vendite tra prodotti enogastronomici e doni. Quest'anno - secondo l'indagine sui consumi per il Natale - ogni italiano spenderà per i regali 285 euro, mentre per la cena della Vigilia e/o il Pranzo di Natale il budget quest'anno è di 112 euro, in leggera crescita (+0,2%) sullo scorso anno.