Carige: Malacalza blocca aumento

Malacalza Investimenti, socio di Banca Carige con il 27,5%, fa saltare l'aumento di capitale.

Paolo Ghiglione, avvocato del gruppo ha annunciato le intenzioni di voto: "ci asteniamo", ha detto dopo aver premesso che "prima di ulteriori sacrifici bisogna far luce sulle vicende e sul management passato".

Al momento della votazione, manca il quorum in assemblea e l'aumento di capitale di Carige, proposto ai soci, non passa. La bocciatura arriva con l'11% del capitale presente contrario e con il 70,6% di astenuti.

Nel corso dell'assemblea, il presidente di Carige, Pietro Modiano, rispondendo ai soci che hanno proposto l'azione di responsabilità sull'ex a.d. Paolo Fiorentino, ha detto: "Vogliamo capire cos'è successo e come mai gli aumenti di capitale di questa banca siano stati 'bruciati'. Appena avremo una ricostruzione ineccepibile proporremo le terapie e tutte le iniziative del caso". Parole che lasciano intendere che alla prossima assemblea di bilancio lo stesso cda potrebbe chiederla, anche se oggi la presidenza l'ha respinta. "E' stato un atto dovuto della presidenza che si deve attendere alla legge, non nel merito - ha detto Modiano - in sede di bilancio l'ampia ricognizione avrà dato i suoi frutti e potremo prendere una decisione".