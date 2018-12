Tav: Toninelli, analisi non completata

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Di fronte alle indiscrezioni di stampa odierne, smentisco che sia stata completata l'analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione. Quando sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati, sarà naturalmente pubblicata, in ossequio a quel principio di trasparenza che abbiamo sempre osservato". Lo precisa in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Il ministro è intervenuto dopo che agenzie di stampa internazionali avevano scritto che l'analisi costi-benefici commissionata dal governo "boccerà" il progetto perché "non economicamente sostenibile".