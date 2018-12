Stop C.Stato rimborsi bollette 28 giorni

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L'ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio Santoro. "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - si legge - accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività del dispositivo impugnato". Le compagnie Telecom Italia, Vodafone, Wind e Fastweb avrebbero dovuto rimborsare gli utenti entro il 31 dicembre.