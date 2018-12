Borsa: Europa male con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Le Borse europee restano pesanti dopo l'apertura in rosso di Wall Street che, per la seconda seduta consecutiva, paga la decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse. Milano cede l'1,9%, dopo il balzo di ieri alla luce dell'accordo con l'Unione europea sulla manovra. Lo spread è a 251 punti, dopo aver aperto a 259 ed essere sceso in mattinata sotto i 250. Il listino peggiore è Madrid, che perde il 2,2%, mentre Francoforte è in calo dell'1,4% e Parigi è in ribasso dell'1,7%. Londra limita le perdite (-0,37%).