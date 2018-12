Borsa: Europa giù con Fed, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Borse europee deboli sulla scia del calo della vigilia di Wall Street dopo il rialzo dei tassi Usa deciso dalla Fed, che ha penalizzato nella mattinata i listini orientali, con Tokyo in calo del 2,8%. Milano (-1,4%) è la peggiore insieme a Parigi (-1,38%), ma non fanno molto meglio Madrid (-1,15%), Francoforte (-1,08%) e Londra (-1%). In rialzo le partite correnti dell'Ue da 16,9 a 23 miliardi di euro in ottobre, mentre sul fronte dei prezzi l'aumento calcolato dall'Istat in novembre è stato del 4,5% in Italia. Attesi per le 13 il tasso bancario della Banca d'Inghilterra e il piano di acquisto di titoli, entrambi previsti invariati. Dagli Usa sono in arrivo l'indice Fed di Filadelfia, che misura la fiducia dei consumatori, le richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice principale sull'economia americana.