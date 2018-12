Produzione costruzioni -1,6% a ottobre

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'Istat stima che la produzione nelle costruzioni sia diminuita dell'1,6% a ottobre rispetto al mese precedente. Su base annua, a ottobre 2018 l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2017) cala dello 0,5%, mentre l'indice grezzo aumenta del 3%.

"Il calo congiunturale registrato su base mensile, probabilmente imputabile anche alle condizioni meteorologiche avverse che hanno caratterizzato il mese di ottobre, segna una battuta d'arresto nella moderata crescita che si era manifestata nei mesi precedenti in termini trimestrali", è il commento dell'Istat.

Nonostante la flessione mensile dell'indice corretto per gli effetti di calendario, continua il testo, "non sembra invece interrompersi la tendenza al recupero su base annua, come mostra il confronto con i primi dieci mesi del 2017". Da gennaio a ottobre, rispetto all'anno precedente, c'è un incremento dell'1,2% per l'indice corretto.