Borsa, SoftBank debutto fiacco a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 19 DIC - Debutto fiacco alla Borsa di Tokyo per la divisione di telefonia mobile di SoftBank, in quella che è la maggior Ipo di sempre in Giappone.

Dopo l'apertura si è assestato a 1.463 yen per azione, il 2,5% inferiore al prezzo di collocamento di 1.500 yen.

In base agli scambi la capitalizzazione di mercato dell'operatore nipponico si assesta a 7.000 miliardi di yen, l'equivalente di 54,7 miliardi di euro.

SoftBank ha raccolto 2.650 miliardi di yen offrendo sul mercato 1,76 miliardi di azioni, equivalente ad un quota del 36,8% del capitale sociale.