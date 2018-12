Borsa Milano migliore Europa, vola Tod's

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Piazza Affari festeggia l'accordo sulla manovra fra Italia e Ue e conclude come migliore Borsa europea della seduta: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,59% a 18.941 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,56% a quota 20.747.

Tra i titoli principali, il più forte è Brembo, salito del 3,9%, seguito da Saipem (+3,7%) e Ferrari (+3,3%). Sul taglio della tensione sui titoli di Stato italiani bene le banche anche se hanno chiuso al di sotto dei massimi di giornata: Banco Bpm e Unicredit +2,6%, Intesa +1,7%, mentre Mediolanum ha ceduto l'1,3% dopo l'accordo con il Fisco sulla controllata irlandese e la comunicazione dei requisiti di capitale. Debole anche Azimut (-0,9%) e Tim (-0,6% finale), mentre nel paniere a minore capitalizzazione spicca la corsa della sempre volatile Carige (+30% a 0,0017 euro), Ovs (+22%) e Tod's, salita del 9% dopo che Diego Della Valle ha conferito mandato per l'acquisto di un massimo del 5%. Ancora bene Piaggio (+6%) sugli eco incentivi e la debuttante Techedge (+6%).