Borsa: Milano corre (+1,5%) con manovra

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - La Borsa di Milano dopo i primi scambi vola con il Ftse Mib che guadagna l'1,5% a 18.918 punti.

Gli investitori brindano all'intesa raggiunta tra il governo e l'Ue per la manovra di bilancio. Il listino principale è spinto dai forti rialzi delle banche. Clima positivo anche per lo spread tra Btp e Bund che apre in netto calo a 259 punti con il rendimento del decennale italiano che scivola al 2,84%.

A Piazza Affari primeggiano Ubi (+3,9%), Unicredit e Intesa (+3,7%), Banco Bpm (+3,2%), Mps (+3,5%) e Mediobanca (+2,8%).

Corre anche Astaldi (+3,1%) in recupero dopo uno nuovo scivolone alla vigilia con la proroga del tribunale di Roma per presentare la proposta concordataria. Ancora in calo Azimut (-2,1%) dopo le dimissione dell'amministratore delegato e direttore generale Sergio Albarelli.